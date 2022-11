Schopfheim „Es gab gleich Familienanschluss“

Da in der „Krone“ zu den damaligen noch eingeschränkten Arbeitsbedingungen durch Corona eine Ferienwohnung frei war, wurden die drei Ukrainer dort untergebracht. Und traten ihre Tätigkeit als Büffet- und Hotel-Servicekraft (Svitlana) sowie Küchenhilfe in Teilzeit (Dennyz) an, derweil Mark noch zur Schule geht.

Als dann nach den Corona-Einschränkungen die Ferienwohnung für Übernachtungsgäste benötigt wurde, bauten die Familien Hauri-Stocker eine leer stehende Wohnung im „Krone“-Gebäude für die Familie Shevedenko um. Dabei habe man tolle Unterstützung von Betrieben, die ihre Arbeitsleistungen spendeten, wie auch von Bürgern in Form von Möbel- und Gerätespenden erfahren dürfen, sagt Daniela Stocker.

Herzliche Aufnahme

„Die Familien in der ’Krone’ haben uns herzlich aufgenommen, und wir haben wirklich gleich Familienanschluss erleben dürfen“, sagt Svitlana Shevedenko in gutem Deutsch. Gelernt hat dies die Frau aus Cherkassy aus der Nähe von Kiew in den 1990erJahren als junge Au-pair-Kraft im Ruhrpott, erzählt sie.

Und auch der Rest des „Krone“-Teams, etwa die acht anderen Frauen in der Buffet- und Hotel-Etagen-Belegschaft von Daniela Stocker und Mutter Doris Hauri habe sie bestens aufgenommen, würde sie unterstützen, wo immer das nötig ist, sagt Svitlana Shevedenko dankbar.

Sohn Dennyz, der in Teilzeit in der Küche als Spül- und Hilfskraft arbeitet, bestätigt für seinen Teil die Einschätzung der Mutter. Allerdings in Englisch, weil die Deutschkenntnisse noch nicht so ausgeprägt sind wie bei der Mutter. Dennyz arbeitet deshalb in Teilzeit, weil er ein IT-Studium in der Heimat aus dem Wiesental online absolviert.

Seit Anfang September verstärkt das „Krone“-Küchenteam von Küchenchef Martin Hauri und Vater Reinhard der aus Uman stammende, gelernte Koch Ivan Aliluiko. Er kam im Sommer mit der Familie, Frau, Kind, Mutter und Bruder, in einer Wohnung in Wiechs unter. Und nahm gleich Kontakt mit den „Krone“-Betreiber-Familien auf.

Schnell wieder arbeiten

„Ich wollte schnellstmöglich hier arbeiten, etwas zurückgeben für die sehr gute Aufnahme“, erzählt der Koch in gutem Englisch. Das habe er in der Kochausbildung in der Ukraine gelernt und dann auch bei seiner letzten beruflichen Station in einem Spitzenrestaurant in der polnischen Urlaubsregion Zakopane gut gebrauchen können. „Ivan hat eine sehr gute Ausbildung, dazu Erfahrung in guten Restaurants in der Ukraine und in Polen, hat sich auch gleich in unserer Speisenprogramm eingearbeitet als mitverantwortlicher Mann für Fleisch, Fisch und Saucen“, sagt Martin Hauri. Und auch die Deutsch-Kenntnisse wachsen langsam, so der „Krone“-Küchenchef.

Im Zusammenhang mit den Deutschkenntnissen der Ukrainer nennt Martin Hauri dann bei aller Zufriedenheit mit der Integration ein Problem: „Dennyz hat zur Auflage gemacht bekommen, dass er für die Anerkennung des längeren Aufenthalts hier die Sprachschule in Lörrach besuchen muss. Deshalb müssen wir sein Arbeitspensum in der Küche reduzieren“, sagt Martin Hauri.