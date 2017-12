Jahresrückblicke

Ich sehe Jahresrückblicke gerne, aber dass der Reigen der Rückschauen im Fernsehen immer schon Anfang Dezember beginnt, halte ich für unglücklich. Das Jahr dauert immer noch bis zum 31. Dezember, und das ist der Tag für einen persönlichen Rückblick.

Ich finde es gut, dass es so viele verschiedene Rückblicke gibt. So kann jeder auswählen, was er sehen will, und niemand muss oder kann alle Angebote wahrnehmen.