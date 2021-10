Schopfheim Es mangelt an der Sprachförderung

Hohe Impfquote

Eine weitere Unterkunft besteht in Schopfheim in der Dammstraße, wo 66 Personen, die das Asylverfahren durchlaufen haben, ein Dach über dem Kopf haben. ­ Oberstes Ziel müsse die Integration der anerkannten Asylbewerber sein. Landrätin Dammann berichtete, dass im Landkreis aktuell 280 Flüchtlinge in drei Quartieren untergebracht würden.

Von diesen Menschen hätten nur 20 Prozent eine realistische Chance, als Flüchtling anerkannt zu werden. „78 Prozent haben eine sehr geringe Bleibechance und werden nicht im Land bleiben können“, informierte Dammann. Als Erfolgsgeschichte wertete die Landrätin die hohe Impfquote von 80 Prozent in den Flüchtlingsunterkünften. Trotz Gerüchten, Fakenews und Verschwörungstheorien liege die Quote damit höher als in der Gesamtbevölkerung.

Von einer „echten Willkommenskultur“ gegenüber Ausländern in Schopfheim sprach die Integrationsbeauftragte für die Stadt, Christine Scheller. Sie würdigte als erstes die ehrenamtliche Leistung, „ohne die sehr viel nicht möglich wäre“. Den Finger in die Wunde legte Schulleiterin Klaudia Droste-Acocella, Leiterin der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule. Das Problem seien Flüchtlingskinder, die völlig ohne Deutsch-Kenntnisse in der Schule aufschlügen. „Eine Sprachvorbereitungsklasse kann ich erst ab zehn Schülern einrichten. Was mache ich mit acht?“ Es schmerze sie, mitansehen zu müssen, wie junge Menschen ohne Sprachkenntnisse in eine Sackgasse gedrängt würden.

Frustrierte Schüler

Ohne Sprachkenntnisse gebe es schlicht keinen Abschluss, keine gesellschaftliche Teilhabe, stattdessen Frust. Droste-Acocella: „Ich finde es beschämend, dass wir nur durch ehrenamtliche Tätigkeit Sprachförderung anbieten können.“ Abschließend kritisierte die Schulleiterin auch, dass es keine Dolmetscher gebe.

Oftmals würden damit überforderte Kinder diesen Part übernehmen, wenn die Eltern kein Wort Deutsch sprechen.

Klaus König, Leiter der Gewerbeschule in Schopfheim, stieß ins selbe Horn. Angesichts von Mindestzahlen sei eine Planung der Sprachförderung nur schwer umzusetzen.

Es gehe ihm nahe, wenn frustrierte Schüler lieber schwarzarbeitend und teils unter dem Mindestlohn ausgebeutet würden. König warb um ehrenamtliche Mitarbeiter bei der schulischen Nachmittagsbetreuung.

Aus der Sicht des Arbeitgebers stellte Michael Böhler vom gleichnamigen Autohaus die Situation dar. Zum einen sei er froh, angesichts des Fachkräftemangels auf Mechaniker aus fernen Ländern zurückgreifen zu können.

Als es um sein Bemühen ging, beschäftigten Ausländern ein Dach zu bieten, wurde Böhler sehr deutlich: „Wir wollen unser Autohaus aufstocken und acht Mitarbeitern ein Dach über dem Kopf anbieten.“

Die Stadt gebe aber keine Baugenehmigung, monierte Böhler und kritisierte: „Es dauert zwei Jahre, bis wir das machen dürfen.“ Dabei solle lediglich eine Bestandsimmobilie aufgestockt werden. Positiv sei hingegen die Begleitung von ausländischen Bewerbern bei der Arbeitssuche durch das Jobcenter, würdigte Böhler.