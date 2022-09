Schopfheim „Es war ein schönes Geschenk“

Neben dem hohen Arbeitspensum habe Corona den Plan des zweifachen Familienvaters bekräftigt. „Einfach zu hoch“ sei der finanzielle Druck, den die Pandemie und die Energiekrise noch negativ beeinflussen. Obwohl er stets versucht habe, den Schopfheimern auch in Pandemiezeiten etwas zu bieten – 2020 war etwa der Kultursommer mit zwölf Open-Air-Konzerten nahezu die einzige Konzertreihe in Schopfheim, die trotz Corona stattfand – seien die Umstände derzeit zu widrig. „Die Lage des Cafés ist etwas zu abgelegen, das übrige kulturelle Angebot in der Stadt im Wettbewerb zu stark und auch das Vereinsleben sehr ausgeprägt“, bilanziert Rupprecht.

Außerdem sei es schwierig, ausreichend Servicepersonal zu finden, und auch die Versorgung mit Lebensmitteln und Frischwaren, die Rupprecht bevorzugt lokal erwirbt, gestalte sich zunehmend komplizierter. „So einen Kleinbetrieb wirtschaftlich zu führen, ist nicht ohne“, weiß der Veranstalter.

Besonderer Begegnungsort

Als Bauleiter war Rupprecht vor rund sechs Jahren auf das Gebäude aufmerksam geworden und hatte bei der Umstrukturierung vom Altenheim zu Café und Veranstaltungsort mitgewirkt. „Der Verein Haus Columban hat einen Betreiber gesucht“, da habe er sich ein Konzept überlegt, das beim Gegenüber auf Interesse gestoßen sei.

Im Vordergrund habe vor allem die Einrichtung einer kulturellen Begegnungsstätte gestanden, und viele der lokalen Größen, Sänger, Musiker aber auch Komödianten und Satiriker waren seiner Einladung gefolgt. Gerne erinnert sich Rupprecht an die vergangenen Jahre, die vielen Veranstaltungen und Begegnungen zurück. Diese, so der Wirt, wird er auch in besonders positiver Erinnerung behalten: „Das war mir immer besonders wichtig, einen Begegnungsort, einen Ort für Gespräche, den Austausch in offener, ungezwungener Atmosphäre zu schaffen.“ Neben dem einfachen Genuss eines Kaffees seien es auch diese ideellen Werte, die Rupprecht seinen Gästen mitgeben will: „Besonders in Krisenzeiten sollten wir uns sozial verhalten und uns gegenseitig unterstützen.“

Alles in allem sei es „ein großes Geschenk“ gewesen, an diesem Ort einen Lebenstraum verwirklichen zu dürfen; die schönen Erfahrungen würden ihn noch lange begleiten, so Rupprecht, der auch seinen Gästen sehr dankbar ist. Wie es nach Rupprechts Ausstieg mit dem Gebäude und der Einrichtung weitergeht, weiß der Wirt nicht. Klar ist allenfalls, dass es noch eine Abschiedsveranstaltung und „sicherlich auch noch das ein oder andere kleine Konzert“ bis zum Jahresende geben wird, verspricht Rupprecht.