Von Platz acht nach dem Schwimmen schoben sich Daniel Spitzer, Moritz Kuhnert und Marvin Becker schon auf der Radstrecke etwas nach vorne, und dank der guten Laufleistung landete man am Ende mit 1:12:53 auf Rang fünf in der Teamwertung.

Bei den deutschem Meisterschaft im Sprint in Berlin konnte Katharina Möller in der Kategorie Damen Elite einen tollen 16. Rang belegen. Auch in Berlin profitierte Katharina Möller wie schon so oft in der Vergangenheit von einer starken Schwimmleistung. Am Ende blieb sie mit 1:00:49 nur ganz knapp über der magischen Grenze von einer Minute.