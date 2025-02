Schopfheim: „Eskalation mit Konfetti“ beim Kinderlumpenball im Hexenheim

Jonas kommt aus einer närrischen Familie. Seine Eltern Stefanie und Michael sind Mitglieder beim Hexenzinken beziehungsweise bei den „Enningern“. Passend da, dass er bei seiner närrischen Laufbahn in Richtung Kinder-Statthalter mächtig Eigeninitiative an den Tag legt: „Er hat uns gefragt, ob er Kinderstatthalter werden kann – und wir sofort angenommen“, berichtet Zunftmeister Ralf Völz. Und weiter: „Wer Kinderstatthalter werden will, muss schnell sein. Den ersten Bewerber nehmen wir“.

Der Kinderstatthalter hat in den kommenden Wochen ein ordentliches Programm vor sich: Er begleitet die Narrenzunft zu acht Terminen – „allerdings nicht spätabends“ versichert Völz. Und: Der junge Regent führt mit seinen Wagen auch den Umzug am Fasnachtssonntag an.