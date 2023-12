Schopfheim: EU-Förderung für das THG

Den Auftakt machte die Medizinerin Bettina Seiberlich, mit einem Vortrag unter dem Titel „Dich selbst und unseren Planeten gesund halten – gesunde und nachhaltige Ernährung in der Schule“. Als Ärztin beobachte sie, wie „Erwachsenenkrankheiten“ wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck und die Fettlebererkrankung immer häufiger auch bei jungen Menschen auftreten.

In dem Vortrag, an dem rund 50 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie die Schulleitung teilnahmen, ging es sowohl um die Bedeutung einer gesunden Ernährung als auch um praktische Tipps, wie abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung auch im Schulalltag möglich wird. Großes Interesse gab es etwa an Seiberlichs alltagserprobten Rezepten für ein gesundes Frühstück und Mittagessen, die auch am Vortag vorbereitet werden können. In einem zweiten Vortrag sprach Veronika Plank unter dem Titel „Das Gute leben/das gute Leben“ über mentale Gesundheit und zeigte, wie positive Psychologie dazu beitragen kann, die persönliche Lebenszufriedenheit zu erhöhen.

Am Montag, 29. Januar, 14 Uhr bis 18 Uhr, findet in der THG-Aula ein öffentlicher Vortrag mit anschließendem Workshop zum Thema „Eine Rohstoffexpedition: Was ist da drin – woher, wohin?“ statt. Referent ist Volkswirt Tobias Schleicher vom Öko-Institut Freiburg

„Unverpackt und unbeschwert: Ein Leben ohne Kühlschrank und Verpackungsmüll“ ist ein Vortrag am Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr überschrieben; Referent ist Lorenzo Oschwald, ehemaliger THG-Schüler und und Mitbetreiber des Schopfheimer Unverpackt-Ladens „Glück im Glas“