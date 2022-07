Schopfheim Eurovisions-Fanfare zum Finale

300 Jahre Orgelgeschichte im Zeitraffer

Die filigranen, zarteren Stücke eines Theophile Stern und Joseph Wackenthalter, die in Straßburg wirkten, disponierte er gut an der kleinen, feinen Merklin-Orgel, die größeren wie die Grande Fantasie von Edouard-Ignace Andlauer oder ein munteres Sortie-Scherzo registrierte er farbig an dem allein schon prächtig aussehenden „königlichen“ Instrument von Stein, einer der großen europäischen Orgeln, die sogar in einem Kalender der schönsten Orgeln aufgenommen wurde.

Die meist kurzen Stücke, teils aus vorhandenen Sammlungen, teils Entdeckungen von Lämmlin, realisierte der Inzlinger Organist in seiner bekannten einfühlsamen Art, und dieses Programm aus dem Orgelland Albert Schweitzers war reizvoll für Kenner und Liebhaber der Orgelmusik abseits gängiger Repertoire-Pfade.

Wie immer bei den Orgelnächten zieht die Zuhörer-Karawane weiter in die katholische Kirche St. Bernhard, wo der kurzfristig eingesprungene David Homolya aus dem schweizerischen Laufenburg erstmals am Spieltisch der Winterhalter-Orgel saß. Der aus Ungarn stammende „Orgelspezialist erster Güte“ (Christoph Bogon) präsentierte im Zeitraffer ein buntes Programm über 300 Jahre Orgelmusik von der späten Renaissance über Frühbarock bis zur Klassik.

Stücke des für seine Klavierkonzerte bekannten Johann Nepomuk Hummel waren eine Rarität; man begegnet ihnen sonst nicht in Orgelkonzerten. Die unterhaltsam-gefälligen Kompositionen gingen gut ins Ohr. In Giovanni de Macques Capriccio empfahl sich der Gastorganist und Organologe durch sorgfältige Detailarbeit und farbliche Registrier-Raffinessen in den hohen Registern. Profilieren konnte sich Homolya auch in der Passacaglia von Muffat wie in dem chef d’oeuvre von J.S. Bach, der „Piece d’orgue“, die zu dessen bekanntesten und meistgespielten Orgelwerken gehört. Ein guter Einspringer!

Kann passieren: Ein Register in der Klemme

Es musste ja aber auch sein, dass an der Voit-Orgel ein Register klemmt (der „alten Dame“ machten die Temperaturen zu schaffen). Das passierte Christoph Bogon zum Abschluss, kurz bevor er französische Orgelromantik spielen wollte, die er meisterhaft beherrscht, wie man bei der Berceuse aus den 24 Stücken im freien Stil von Louis Vierne und dem dritten Orgelchoral von César Franck hören konnte. Nachdem das Register wieder „mitspielte“, konnte der Veranstalter des Orgelsommers den Farbenreichtum der romantischen Orgel voll ausschöpfen.

Bekannt machte Bogon mit dem deutschen Spätromantiker Johann Georg Herzog, dessen dreisätzige Toccata aus „10 Tonstücken“ er klar artikulierte und agogisch überzeugend interpretierte. Zuvor zeigte er sich virtuos, formstreng und mit rhetorischem Nachdruck als Sachwalter bei Bach.

Dass Bogon auch ein atmendes Spiel beherrscht, verriet nicht nur das idyllische Wiegenlied Viernes, sondern seine eigene, in diesem Jahr komponierte Arietta. Die schöne Orgelmeditation brachte der Komponist ausdrucksvoll kantabel „gesungen“ bei der Orgelnacht zur Uraufführung - ein Ruhepunkt für zwischendurch.

Das Finale zu dritt (inklusive der neuen Truhenorgel, die in der Kirche Eichen Dienst tut) war ein musikalischer Solidaritätsbeitrag, gewidmet dem „Zusammenhalt in Europa“: die mit Esprit aufgeführte Eröffnungsfanfare aus dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier, besser bekannt als Erkennungsmelodie der Eurovision.