Schopfheim: Evangelische Kirchengemeinden sind vereint

Einen zwischen evangelischer Gemeinde, Bezirkskirchenrat und Landeskirche abgestimmten Sanierungsfahrplan gibt es bereits. In vier Etappen wird zwischen 2024 bis 2040 renoviert. Das Gemeindehaus in Schopfheim steht im ersten „Konvoi“, so der offizielle Titel der Sanierungsetappen. Die Landeskirche unterstütze aber nur die Projekte, für die bis 2027 sowohl Bauplan als auch Finanzierung stünden. Danach verfalle der Anspruch, hielt Krumm fest.

Gemeindehaus: In Vorgesprächen mit den zukünftigen Nutzern wurden Wünsche mit Blick aufs Schopfheimer Gemeindehaus gesammelt. Unter dem Dach gibt es Verwaltungsräume. Die Pfarrer und Diakone sollen hier ihre Arbeitsplätze finden. Noch steht aber nicht fest, ob das Bestandsgebäude abgerissen oder saniert wird.

Die Investitionsfinanzierung des Gemeindehauses sei Stand heute nicht gesichert. Klar ist, dass Gebäude- und Geländeverkäufe nötig seien, um Geld zu beschaffen, sagte Krumm. Angedacht sei der Verkauf des Gemeindehauses mit Sakralraum in Langenau sowie des Pfarrhauses an der Wehrer Straße. In Langenau sei das Dach nicht mehr dicht. Es gebe hier bereits Verkaufsverhandlungen, allerdings noch ohne konkretes Ergebnis, wie Krumm berichtete.