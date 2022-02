Schopfheim Exkursionen ins Biosphärengebiet

„Das Titelfoto des neuen Programmhefts, auf dem alte Fahrradfelgen kreativ umgestaltet wurden, möchte Vorfreude auf ein buntes und nachhaltiges Semester wecken und als frischer Blick darauf verstanden werden, was in Sachen Weiterbildung auch in schwierigen Zeiten auf die Beine gestellt werden kann“, sagt VHS-Leiterin Katrin Nuiro.

Im Kreativbereich gibt es im kommenden Frühjahr neue Angebote für Kinder (Basteln für Kinder) und im Bereich Fotografie.

Im Bereich EDV bietet die VHS wieder Computer- und Smartphone-Kurse an, sowohl online als auch in Präsenz. 14 Kurse finden online statt, und zwar im Verbund mit anderen Volkshochschulen der Region, sodass die Kurse auch bei geringer Anmeldungszahl durchgeführt werden können.

Die Online-Kurse sind in Lernvideos (Selbstlernphasen) und Live-Konferenzen unterteilt, wodurch die Teilnehmenden unabhängig von Zeit und Ort lernen können. Die Live-Konferenzen werden aufgezeichnet, sodass sie nach der Veranstaltung noch abrufbar sind.

Speziell für echte PC-Anfänger findet im März eine Präsenzveranstaltung statt. Im Schulungsraum der VHS gibt es darüber hinaus noch einen Smartphone-Kurs und einen Kurs zur Gestaltung von Fotobüchern (über das Angebot in den Bereichen Gesundheit und Ernährung sowie Sprachen berichten wir noch).

Das neue Programmheft liegt druckfrisch in der VHS aus und wird in den kommenden Tagen an weitere Auslagestellen verteilt. Anmeldungen für die neuen Kurse sind ab sofort per Anmeldekarte oder über www.vhs-schopfheim.de möglich.

Weitere Informationen: Infos zu Kursen und Veranstaltungen auch unter Tel. 07622/6739180.

Die Kurse und Veranstaltungen der VHS finden nach den jeweils aktuell gültigen Vorgaben der Corona-Verordnung statt. Diese kann sich im Laufe des Semesters noch ändern. Zum aktuellen Zeitpunkt dürfen an Präsenzveranstaltungen nur Geimpfte oder Genesene teilnehmen. Die Kursgrößen wurden von der VHS an die Abstandsvorgaben angepasst. Im Moment gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in den meisten Kursen. Bei Bewegungskursen darf diese während der Sportausübung abgenommen werden, wenn der Abstand zu den anderen Teilnehmenden gewährleistet ist.

Aktuelle Informationen v unter www.vhs-schopfheim.de