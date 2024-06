Schopfheim: Fahndung auf eigene Faust

Ein Video und Bilder, die mit Aufbrüchen an Autos und dem Entwenden einer Überwachungskamera in der Nacht auf Dienstag, 21. Mai, in Zusammenhang gebracht werden, kursieren derzeit in den sozialen Medien. Verbunden sind Bilder und Videos mit dem Aufruf, Hinweise der Polizei zu melden. Vier Unbekannte hätten in dieser Nacht versucht, in der betreffenden Straße Autos und Häuser aufzubrechen, heißt es weiter.