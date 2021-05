Schopfheim. Zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer kam es am Dienstag gegen 8.20 Uhr im Kreisverkehr Wiechser Straße / Belchenstraße. Von der Wiechser Straße aus kam mit ihrem Mercedes eine 63 Jahre alte Frau gefahren. Sie beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie laut Polizeimitteilung den sich bereits im Kreisverkehr befindenden 41-Jährigen auf seinem Fahrrad. Mit dem vorderen Fahrzeugteil kam sie an das Hinterrad des Fahrrads, wodurch der Radfahrer stürzte. Der Radler verletzte sich leicht an Händen und Knie. Der Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, am Trekking-Rad des 41-Jährigen ein Schaden von rund 300 Euro.