Die richtige Abbiegespur verpasst – und dann eben quer über eine Verkehrsinsel abgebogen: Mit diesem Manöver verursachte ein Lkw-Fahrer an Mittwoch gegen 16.20 Uhr in der Straße „An der Wiese“ eine wahre Überflutung: Auf der Verkehrsinsel nämlich war ein Hydrant installiert, den der Lastwagen vollständig aus der Verankerung riss. „Dadurch trat massiv Wasser aus, und flutete den gesamten Einmündungsbereich“, berichtet die Polizei. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte aber in einiger Entfernung mit einem Reifenschaden aufgegriffen werden, heißt es weiter. Die Einmündung zur Straße „An der Wiese“ musste zeitweise gesperrt werden. Am Sattelauflieger entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.