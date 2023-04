Leicht verletzt wurde ein 57 Jahre alter Kradfahrer, der am Mittwoch gegen 15 Uhr von Hausen her kommend auf der B 317 unterwegs war. An der Einmündung Fahrnau/Grienmatt missachtete ein 66 Jahre alter Toyota-Fahrer die Vorfahrt des Kradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall am Unterarm verletzt, sein Krad musste abgeschleppt werden. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Toyota 500 Euro, teilt die Polizei mit.