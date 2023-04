Schopfheim-Fahrnau Container-Camp soll reaktiviert werden

Die bestehenden Containerblöcke sollen teilweise aufgestockt werden, so dass auf dem Areal in drei Containerblöcken mit je zwei Etagen insgesamt 96 Menschen Platz finden. Darüber hinaus sieht die Stadtverwaltung durchaus Luft nach oben: „Bei Bedarf kann auf dem Grundstück ein zusätzlicher Block für weitere 32 Personen aufgestellt werden“, schreibt sie in ihrer Vorlage für den Gemeinderat am kommenden Montag.