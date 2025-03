Das Vereinsheim des FV Fahrnau in der Grienmatt wurde zwischen Sonntag 17 Uhr und Montag, 10.45 Uhr, Opfer eines Einbruchs. Der oder die Täter schlugen laut Polizei ein Fenster bei den Umkleidekabinen ein und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren versuchten die Täter, mehrere Türen aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Aus einer Umkleidekabine wurde eine Stereoanlage entwendet. Weiterhin brachen der oder die Täter in einen danebenliegenden Container ein. Dieser wurde durchsucht, jedoch wurde nichts entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980 bittet Zeugen, sich zu melden.