Schopfheim-Fahrnau Energiegeladenes Miteinander

Ansonsten ließ sich im Verlauf der nahezu zweistündigen Darbietung eine Dire Straits-Gitarre, eine Amy McDonald-Gitarre und eine Ed Sheeran-Gitarre ausnehmen. Das Gros der Eigenkompositionen besitzt einen großen Schuss Hitpotenzial. Der Gitarrensound reißt mit, der melodische Verlauf drängt sich ins Gehör, die Troika-Stimmen pulsieren. Dank geschickt platzierter Rhythmuswechsel drifteten etwa „Give it all up“ vom rockigen in gefälliges Terrain.

Zwischendrin gab es Coverkost – eine Dosis der Elvis-Nummer „Can’t help falling in love“ etwa, oder der Hymne der Dunkelheit „Sound of silence“. Nein, nicht die neue Metal-Version, sondern die alte softe. Die Attribute „still“ und „leise“ bildeten die Nuancen der Botschaft des Rockgestirns, das profimäßig die eigenen Geschichten zu einem Hit nach dem anderen verknetet. Beispiele: „We are dreamers of reality“, „High Hopes“, „Reason“ oder auch „Keep on walking“, „You and me“ sowie „Nothing to win, nothing to lose“. Die jüngste Scheibe heißt „Unknown Souls“ – ein Song auf dem Weg zum Hit.