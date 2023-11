Frontal gegen Tunnelwand fuhr ein 28-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 23.50 Uhr. Der Mann war auf der B 317 in Richtung Hausen unterwegs, als er vor dem Langenfirsttunnel nach rechts in das Bankett kam, berichtet die Polizei. Der Fahrer habe gegengesteuert, die Kontrolle über den Pkw verloren – und sei dann frontal gegen die Tunnelwand geprallt, heißt es Verletzt wurde niemand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 8000 Euro.