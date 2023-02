Schopfheim/Fahrnau Gaudi für den Narrennachwuchs

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zog am Montagnachmittag ein bunter Umzug durch die Innenstadt zur Stadthalle. Dort warteten beim Kinderball allerlei Spiele und natürlich Speis und Trank auf die Nachwuchsnarren. Oberzunftmeister Frank Pfeiffer freute sich über die vielen Familien, die der Einladung gefolgt waren. Es sei der Narrenzunft und ihren Zinken eine Verpflichtung, am Rosenmontag eben nicht auswärts an Umzügen teilzunehmen, sondern daheim Nachwuchsarbeit der besonderen Art zu betreiben.