Etwa 80 Vodafone-Kunden in Fahrnau waren über Ostern von Fernsehen und Internet abgeschnitten. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, war ein Übergabepunkt des Glasfaserkabelnetzes in der Blasistraße seit Samstagvormittag außer Betrieb. Grund seien Bauarbeiten durch Dritte gewesen, in deren Zuge ein Glasfaserkabel beschädigt worden sei. Der Schaden sei noch am Ostersonntag behoben worden, ab 22.30 Uhr konnten die Betroffenen ihre Dienste wieder nutzen. Der fehlende Internet- und Fernsehanschluss war in den Lokalgruppen der Sozialen Medien heißt diskutiert worden; zahlreiche User machten ihrem Unmut dort Luft.