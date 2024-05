Talent früh entdeckt

Der passionierte Musiker und Historiker versteht es von seinem bewegten Leben zu erzählen. 1939 wurde er in Waldheim in Sachsen geboren und wuchs in Leipzig auf. Das Orgelspiel erlernte er in den Wirren der Nachkriegszeit. Seine Klavierlehrerin entdeckte früh das außerordentliche Talent des Jungen und schlug den Eltern vor, ihn zur Aufnahmeprüfung für den Thomanerchor in Leipzig anzumelden.

Eckart Meinel bestand die Prüfung und wurde mit elf Jahren in den Chor, der heute noch Weltruf genießt, aufgenommen. Der Alltag im Alumnat war streng geregelt, täglich wurde mehrere Stunden geprobt, Konzertreisen wurden unternommen und jeder Sänger hatte Unterricht am Klavier. Der damalige Kantor inspirierte Meinel dazu, sich selbst an der Kirchenorgel auszuprobieren. Wenn er an die Orgelwerke von Buxtehude, Bach oder Brahms denkt, an César Franck oder Olivier Messiaen, gerät er ins Schwärmen.