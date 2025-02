Schopfheim/Fahrnau: Schlafmützen-Alarm

In bester Stimmung machte sich am Donnerstag auch in Schopfheim eine ansehnliche Schar von Hemdglunkis auf die (Ringel-)Socken, um im Gefolge der Aruba-Band der heißen Phase der Fasnacht entgegenzumarschieren. Dabei nahm der Umzug eine rekordverdächtig kurze Route – aus bedauerlichem Anlass: Da in diesem Jahr der Schutz vor möglichen Anschläge im Fokus steht, galt es, die Route überschaubar und den Absperr-Aufwand möglichst gering zu halten. So bogen die Glunkis von der Sparkasse aus noch vor St. Michael in Richtung Tessy ab, um über den Marktplatz zurück zum Startpunkt und weiter Richtung Stadthalle zum Glunkiball zu ziehen. Auch in Fahrnau waren die Hemdglunkis unterwegs, um sich nach einem ebenfalls eher kurzen Umzug in eine lange Partynacht in der Festhalle zu stürzen.