Schopfheim-Fahrnau „Super Mario“ plaudert aus Nähkästchen

Von Zechtouren und hilflosen Sportlern

Basler kann vergnügliche Geschichten von sich und seinen ehemaligen Kollegen zum Besten geben, in denen deutlich wird, dass auch und gerade im Profifußball das Über-die-Stränge-Schlagen etwa in Sachen Feiern und Alkohol durchaus vorkommt und die Praxistauglichkeit der Super-Sportler jenseits des Fußballplatzes nicht immer allzu ausgeprägt ist. Der eine verschollen auf der Zechtour, hilflos beim Zahnarzt, der andere und nicht allzu vertraut mit den Gepflogenheiten eines Hotelaufenthalts ein Dritter... Das Publikum liebt diese kuriosen Geschichten „Super-Marios“, die im kommerzialisierten Fußballbusiness so selten geworden sind, weil jedes Fehlverhalten für den Fußballer von heute die sofortige Suspendierung zur Folge haben kann.

Basler war einer der wenigen Leistungssportler, die geraucht haben und auch unmittelbar vor Spielen Bier in der Hotelbar getrunken haben, wie er in der Grienmatt freimütig bekannte. Ein Verhalten, das damals gerade noch durchging, allerdings durchaus nicht ohne Konsequenzen blieb. Mit den Strafzahlungen, die er wegen seines Fehlverhaltens an den FC Bayern zahlen musste, habe der Verein sich locker Lucas Hernández leisten können, erzählt der Pfälzer schmunzelnd.