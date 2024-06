Schopfheim-Fahrnau: Überwältigender Klavierabend

Dass sich die ungarisch-schweizerische Pianistin danach noch zur Tastenlöwin mit Liszt-Pranke aufraffen konnte, um die Ungarische Rhapsodie Nr. 14 in ihrer virtuosen Herangehensweise mit Feuer, ungarischem Idiom und Tastenpower hinzulegen, das toppte den überwältigenden Eindruck dieses Klavierabends. Nach dieser Parforcetour konnte die glücklich erschöpfte Virtuosin keine Zugabe mehr geben.

Finanzielle Unsicherheiten

Hoffen kann man nur, dass die Reihe trotz momentaner finanzieller Unsicherheiten der Stiftung weitergeht. Zwei weitere Konzerte in dieser Saison sind schon in trockenen Tüchern, ein Jazzkonzert und ein Liederabend. Das geplante Dezemberkonzert mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim liegt dem neuen Stiftungsvorstand besonders am Herzen. Aber die Lage scheint nicht ganz einfach und die Konzerte sind auch kein Selbstläufer.

Nächste Konzerte im Krafft-Areal: 13. Juli Helmut Lörscher Trio „Chamber Jazz Explorations“, 7. September Liederabend mit Daniel Johannsen und Schuberts „Winterreise“, 19 Uhr.