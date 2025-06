Schopfheim-Fahrnau: Waschhüsli soll zum Begegnungsort werden

Historische Substanz Foto: Anja Bertsch

Das Hüsli wurde im Jahr 1843 gebaut und wurde wohl bis in die 1960er Jahre genutzt. Nach 1843 wurde ein neues Waschhaus direkt angebaut, das aber bereits wieder entfernt wurde. Deshalb ist Krumm nun auch auf der Suche nach Zeitzeugen dieses neueren Waschhaus. „Ich habe die Idee, dass man erlebbar machen kann, wie früher gewaschen wurde. Vielleicht können dann Schulkinder selbst erleben, wie es ist, wenn man sein T-Shirt nicht in die Waschmaschine werfen kann“, überlegt die Pfarrerin. Immerhin liege das Waschhüsli auch in unmittelbarer Nähe zur Grundschule.

Historische Orte zum Leben erwecken

Multifunktional solle das Gebäude werden, kein reines Museum. Gruppen könnten hier zusammensitzen, es soll ein „Begegnungsort“ werden. Immerhin sei es schon damals für die Waschfrauen ein Ort der Geselligkeit gewesen, wo sie sich ausgetauscht hätten, erzählt Krumm. Auch das benachbarte Krafft-Areal, in dem früher die Schuhfabrik Gebrüder Krafft untergebracht war, gehöre zu dem zentralen historischen Ensemble des Orts, macht Krumm die Bedeutung für die Fahrnauer klar. „Es ist ein wunderschöner, faszinierender Gedanke, diesen Teil von Alt-Fahrnau wieder zu neuem Leben zu erwecken.“