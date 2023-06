Ende Mai hat die Post-Filiale in Fahrnau geschlossen; als Ersatz gilt – zumindest in den Augen der Post selbst – die neu eröffnete Dependance im Bahnhofsgebäude in der Innenstadt. In den Augen vieler Fahrnauer freilich sei das keine befriedigenden Lösung, monierte Gemeinderat Andreas Kiefer (Unabhängige) und erkundigte sich, ob es in Sachen Versorgungsauftrag der Post keine Auflagen gebe.