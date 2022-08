Schopfheim Fans und Partygäste zufrieden

Unter Flutlicht kickten dann noch zehn Hobby-Kicker-Teams beim Grümpelturnier fair. Der Turniersieg ging an die Firmenkicker von Getränke Schindler Steinen-Höllstein vor „FC 08 Leberbluten“ und „Die Fohlen“. Den Abschlusstag eröffnete ein Festgottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Krumm, anschließend spielte der Fahrnauer Musikverein ein flottes Frühschoppen- und Mittagskonzert.

„Wir haben einen tollen Erfolg gehabt, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht“, sagte Mark Leimgruber. Und meinte damit, dass das weitere Ziel, dem Schwerpunkt Nachwuchsarbeit im FVF eine Außendarstellungs-Plattform zu bieten, in der Sportwoche erreicht wurde. „Von den 350 Mitgliedern des Vereins sind 200 Kinder und Jugendliche. Diese spielen in sechs Teams der Altersklassen G- bis D-Jugend sowie in drei Teams in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Schopfheim in der A-, B- und C-Jugend. Dazu kommen zwei Aktivmannschaften und die Alten Herren.