Schopfheim: Farben als Licht der Seele

Was man mit den Farben assoziiert, führte Homolka in einem Kaleidoskop an einfallsreichen Tanzbildern vor. Etwa die Farbe Orange, die für Frank Sinatra die „glücklichste Farbe“ war, über die dramatische Farbe Rot bis hin zum wunderschönen Schlussbild, wo alle sich auf der großen Bühne vereinten und die Lieblingsfarbe des berühmten Bauhaus-Architekten Walter Gropius, die Buntheit, zelebrieren.

Angefangen hat es mit tanzenden Lichtern im Dunkeln. Und es stimmt, dass sich hier in der Nacht alle Farben vermischen. Schön waren auch die schwarzen und weißen Kostüme. Weiter ging es mit einer raffinierten Formation mit fließenden Bewegungen, bei denen die Jugendlichen eine gute Körperbeherrschung zeigten, wenn sie Pyramiden oder Türme bildeten.

Publikumslieblinge waren fraglos die Allerkleinsten. Es war auch allerliebst und herzig, wie sie in ihren duftigen Röckchen, angeleitet von der Tanzlehrerin, die mit auf die Bühne kam, zu vom Bühnenhimmel herabschwebenden Seifenblasen vorführten, was sie an Tanzschritten gelernt haben.