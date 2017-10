Schopfheim Farbtechnik und Allgemeinbildung

Schopfheim. Zwei junge Lehrerinnen bereichern seit Schuljahresbeginn das Kollegium der Gewerbeschule. Angela Goldschmidt und Sonja Esser traten ihren Dienst in den Fachbereichen Allgemeinbildung und Farbtechnik an.

Angela Goldschmidt absolvierte nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr im betreuten Jugendwohnen. Danach nahm sie in Freiburg ein Studium für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Englisch und Geografie auf. Während des Studiums gab es ein Auslandssemester als assistant teacher in Großbritannien. Ihr Referendariat fand in Grenzach-Wyhlen statt. In den folgenden drei Jahren war sie als Krankheitsvertretung tätig, davon zwei an der Gewerbeschule Schopfheim. So wurde sie dort fast schon als „alte Bekannte“ empfangen. Derzeit ist Angela Goldschmidt dabei, ein berufsbegleitendes Fernstudium Deutsch als Fremdsprache abzuschließen.

Mit der Übernahme der Funktion als Koordinatorin der für das „Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse“ stellt sie sich an der Gewerbeschule einer ersten Herausforderung. Erfahrungen dazu hat sie bereits in den vergangenen Jahren im Unterricht in den Klassen mit minderjährigen Flüchtlingen gesammelt.

Sonja Esser absolvierte nach ihrem Studium der Fächer Deutsch sowie Farbtechnik und Raumgestaltung ihr Referendariat in Schopfheim an der Gewerbeschule. Danach gab es die erste Anstellung an der Gewerbeschule in Bad Säckingen, an der sie 13 Jahre unterrichtete.

Dennoch zog es Sonja Esser nach Schopfheim zurück, und im neuen Schuljahr wurde sie als neue Kollegin vorgestellt. Sonja Esser ist neugierig darauf, was im Zuge der Neuausrichtung der Berufsschulen im Landkreis geschehen wird; die Umstrukturierung der Werkstätten an der Gewerbeschule verfolgt sie mit besonderem Interesse. Aber auch die Traditionen an der Gewerbeschule gelte es zu bewahren. Ihre erste Herausforderung an der Schule wird die Einarbeitung auf eine Übernahme der Koordination der Ausbildungsbörse sein. Als Fachbereichsleiterin Farbtechnik will Sonja Esser Bewährtes weiterführen und für Neues offen sein.