„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Jeder kennt dieses berühmte Lied von Jupp Schmitz. Für den Statthalter „Marc us de Altstadt“ gilt dieses Motto auch; seine Regentschaft endete an diesem Tag. Im Narrenkeller gab er den Rathausschlüssel an Bürgermeister Dirk Harscher zurück. Bevor die scheidende „Tollität“ einige Worte sprechen durfte, bedankte sich Oberzunftmeister (Ozume) Frank Pfeiffer bei allen Beteiligten, „die dazu beigetreten haben, dass die Fasnacht gelungen ist.“