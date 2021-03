Schopfheim „Fast ein bisschen wie Nasepopeln“

Als sie mit sauberen Händen wieder an ihrem Platz saßen, bekamen alle eine bunte Wäscheklammer und mehrere kleine Päckchen. Dann ging es los: „Die Plastikröhrchen in die Wäscheklammer stecken“, leitete Rektorin Claudia Ströble mit Unterstützung von Tanja Heller, einer Mutter, die Kinder an.

Nachdem diese aus einer kleinen Pipette eine Lösungsflüssigkeit in das Röhrchen gedrückt hatten, kam die Sache mit den Wattestäbchen an die Reihe: „Langsam ein kleines Stück weit in die Nase stecken und drehen – fünf Mal rechts und fünf Mal links“, gab Claudia Ströble vor und versprach: „Es fühlt sich ein bisschen an wie Nasepopeln“.