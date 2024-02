Schopfheim: Feierlicher Kontrast zur Fasnacht

Sehr kontrastreich waren die zwei geistlichen Werke, die man am Samstagabend in der Stadtkirche hörte. Der selten aufgeführten Cantata Misericordium von Benjamin Britten, einem Werk mit effektreicher Tonsprache und raffinierter Klanglichkeit, folgte die Urfassung von Gabriel Faurés Requiem, eine Version für Chor, kleines Orchester und Orgel – also ein Requiem der leisen Töne im Gegensatz zur Dramatik in der modernen Chormusik von Britten.