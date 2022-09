Schopfheim Ferienbasteln und Fußballspiele

Immer mehr Kinder wissen das Angebot zu schätzen

Den Abschluss der Beiträge des JuZ-Teams zum Ferienspaß-Angebot bildete ein „Tag der offenen Tür“, zu dem rund 30 Kinder und Jugendliche erschienen. Zuerst waren die Kinder der Altersklasse U 14 zu Gast, dann für zwei Stunden die älteren Jugendlichen. Es wurde intensiv gemeinsam gespielt, und es wurden zusammen Hot Dogs zubereitet. In Gesprächen informierte das Team um Katja Böhler über das Angebot im JuZ. Die Einrichtung in der Hebelstraße, so Katja Böhler, hat auch in den Sommerferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet, also Dienstag (16 bis 19 Uhr), Mittwoch (15 bis 19 Uhr), Donnerstag (15 bis 19 Uhr) und Freitag (14 bis 21 Uhr).

„Wir sind für alle Jugendlichen ab zehn Jahren ohne Anmeldung da. Eine Ausnahme ist der Freitag. Da ist ab 19 Uhr nur für Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet“, erklärte Katja Böhler. Zum „Sommerfun“ war von der Sozialpädagogin zu erfahren, dass im Jahr 2021 viele, vor allem ältere Jugendliche das Angebot der Treffens im Jugendzentrum schätzen gelernt hätten.

Umzug auf den Campus steht bevor

„Wir haben seit vergangenem Sommer eine deutlich höhere Besucherfrequenz an den Öffnungstagen als vorher“, so Katja Böhler. Rund 125 Nutzer verzeichne man im Schnitt pro Woche.

Um das Jugendzentrum einem noch größeren Publikum nahezubringen, habe man in diesem Sommerfun-Jahr eben den „Tag der offenen Tür“ dazu genommen, so Katja Böhler weiter.

Thema war am Rande auch der bevorstehende Umzug auf den Campus der Friedrich-Ebert-Schule. Zwar habe das Jugendzentrum am aktuellen Standort mit seinem Raumangebot etwas Gewohnt-Heimeliges an sich.

Die Verteilung auf mehrere Geschosse und relativ kleine Räume sei allerdings nicht unbedingt ideal.

„Da haben wir am neuen Standort auf dem Campus ganz andere Möglichkeiten. Vor allem durch den großen Veranstaltungssaal, wo wir nach dem Umzug auch größere Events, etwa Konzerte, veranstalten können“, so Katja Böhler.

Und ganz besonders freue man sich auf das grüne Außengelände am neuen Standort, fügten Tobias Kalt und Ahmed Keskin an.