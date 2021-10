Schopfheim Fetziger Tango macht Furore

Man merkt den beiden das Faible für Jazz und Improvisationen an, obwohl sie von der Klassik herkommen. Valcic demonstriert das gleich in einem klassisch inspirierten Solo und einem avancierten, impressionistisch gefärbten Stück „Dans l’ esprit de Debussy“, einer Widmung an Claude Debussy mit vertrauten Hör-Partikeln in neuem Zusammenhang. Paier will ihr da wohl nicht nachstehen und hat sich eine swingende Hommage an Mozart auf sein Akkordeon geschrieben, mit dem schönen kryptischen Titel „Mozart Incognito“, ähnlich fremd und vertraut, gespielt mit gestalterischer Phantasie.

Aus Valcics Feder stammt das dramatische, mitreißend groovende „Straight Thirteen“, eine Verbeugung an den Rhythmus und den ungeraden 13/8-Takt: eine verblüffend virtuose Cellostudie, brillant hingeworfen, mit großem darstellerischem Bogen. Da ging rhythmisch die Post ab.

Dass die Künstler über ein bemerkenswertes musikalisches Potenzial und einen perfekten Klangsinn verfügen, zeigte einmal mehr eine wunderschöne Ballade, die beide zum ersten Mal gemeinsam geschrieben haben: „Moment of Lightness“ mit einem geheimnisvollen Cello-Intro bis hin zum agilen Wechselspiel mit dem Akkordeon.

Zur Abwechslung greift Paier auch mal zum Bandoneon für einen eigenen jazzigen Tango Nuevo. Das Stück „Gestern“ ist von der Rhythmik her ein sehr typisches für dieses Instrument, wobei auch perkussive Elemente zum Einsatz kommen, beim Cello mit Bogenschlägen auf die Saiten und den Korpus – eine tolle Nummer, die sehr gut ankam.

Genauso viel Hörvergnügen bereitete die von Valcic komponierte Bandoneon-Ballade „El Alba“. Richtig Furore machte ein wilder und fetzig hingelegter Tango, das letzte Stück dieses Kurzprogramms, bei dem man am meisten Titel von der jüngsten CD, aber auch mal ein älteres Stück hörte.

Auch wenn verschiedene Einflüsse hörbar wurden, hat gerade dieses Jubiläumsprogramm einen eigenen Personalstil, und das ist doch das Wichtigste für ein solches Duoprojekt zwischen Kammermusik, Tango und Jazz, das für die nächsten zehn Jahre noch Grandioses erwarten lässt.