Schopfheim Filmmusik, Medleys und Besinnliches

Traditionsgemäß übernahm die Jugendkapelle den Konzertauftakt. Am Vortag war Dirigent Ingo Ganter krankheitshalber ausgefallen. Er wurde von Vize-Dirigent und Aktiv-Musiker Maximilian Schaffrina ersetzt, wobei nur noch eine gemeinsame Probe am Vorabend möglich war. Das Jugendorchester war jedoch bestens vorbereitet und präsentierte sein Programm aus dem Effeff. Bereits der Auftakt mit „Select from Incredibles 2“ erwies sich als spritziger und furioser Einstieg in das Programm. Es handelte sich um die musikalische Fassung des bekannten gleichnamigen Films, indem Elastgirl den Auftrag erhält, Kriminalität zu bekämpfen und Superhelden wieder attraktiv zu machen. Der Ehemann Incredible muss zuhause bleiben und sich um drei unbändige Kinder kümmern.

Die Moderatorin Kira Invernale hatte es angekündigt: „Schnallen Sie sich jetzt an, hier kommt die Parade der Yedi-Ritter“. Die Jungmusiker überraschten dann mit der musikalischen Bearbeitung der Serie „Star Wars – The Marches“, einem Medley aus einer großen Bandbreite von Märschen aus der Star-Wars-Serie. Anschließend wurde zum „Head-Banging“ mit einem Metal-Medley eingeladen, das den gelungenen Auftritt der Jungmusiker mit Stücken von Black Sabbath, Ozzy Osborne und Iron Maiden abrundete. Tosender Beifall war der Lohn. Die Jungmusiker gelangten nun in beste Spielfreude, aber auch das Orchester wollte sich im zweiten Teil des Konzerts noch präsentieren.

Mitreißende Rhythmen

Die Moderatorin bedankte sich augenzwinkernd beim Publikum: „Schön, dass sie noch dageblieben sind“. Der Auftakt erfolgte mit dem charmanten „Encanto“ von Robert Smith mit einer imposanten Bläserfanfare. Das Stück entwickelte sich zu einem ansteckenden Rhythmus und wurde vom Orchester stark und selbstbewusst in einem dramatischen Finale beendet. Auch kubanische mitreißende und fetzige Rhythmen präsentierten sich mit „Latin Woods“, begleitet von dem brillanten Klarinettenquartett von Kira Invernale, Günter Lehmann, Marina Schiller und Heidi Detterbeck. Südamerikanisch ging es weiter mit „Solo Bossa“ von Otto M. Schwarz, heißen Bossa-Nova-Rhythmen, die dem Publikum trotz des kalten Dezembers kräftig einheizten. Philipp Grether präsentierte hier ein starkes Solo auf dem Flügelhorn mit groovigen und träumerischen Akzenten.

Das Publikum bedankte sich mit anhaltendem Applaus. Vor dem traditionellen Weihnachtsteil präsentierte das Orchester eine Zugabe mit „Ohrwurm“-Qualitäten. Die Besucher pfiffen begeistert und klatschten bei der temperamentvollen Melodie des Volksliedes „Das ist die Berliner Luft“ kräftig mit.

Besinnliches zum Ausklang

Nach zahlreichen Ehrungen, die sich innerhalb der beiden Jahre ohne Konzerte angehäuft hatten (Bericht folgt), klang das Konzert behutsam aus. Das Orchester stimmte dann auf die Festtage ein, hier wurde es vielen Gästen dann weihnachtlich warm ums Herz. Noch einen letzten Gänsehauteffekt verschaffte das Orchester seinen Besuchern bei der Fanfare Prelude „Adeste Fidelis“ und bei dem Medley besinnlicher Weihnachtslieder nach dem Verlöschen der Lichter in der Stadthalle und beim Glanz der Kerzen und Lichter.