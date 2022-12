Schopfheim Finanzloch drückt aufs Gemüt

In der mittelfristigen Finanzplanung summieren sich die Schulden voraussichtlich auf 23,7 Millionen Euro.

Gute Nachricht für die Bürger immerhin: An den Steuern will die Stadt in diesem Jahr nicht drehen. Das allerdings heißt im Umkehrschluss, dass sich bei den Ausgaben etwas tun muss. Sowohl Bürgermeister Harscher als auch Kämmerer Thomas Spohn machten deutlich: Im Mai muss sich das Gremium mehrere Abende lang zusammenfinden, um Teilhaushalt für Teilhaushalt auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten unter die Lupe zu nehmen.

Ringen um Euro und Cent

Wie ein derartiges Ringen um Euro und Cent aussehen könnte, zeigte sich exemplarisch an der Diskussion über die Modernisierung der Stadtbibliothek, die sich zwischen SPD-Gemeinderat Peter Ulrich und den Fachbereichsleitern entspann – es blieb an diesem Abend zumindest die einzige Diskussion.

Während auch Ulrich die energetische Sanierung zweifelsfrei für sinnvoll und nötig befand, sei die Modernisierung der Einrichtung ein „nice to have“ – aber eben nicht unverzichtbar und solle doch trotz des vergleichsweise geringen Anteils der unter der Rubrik „Bibliothek“ insgesamt veranschlagten 780 000 Euro geschoben werden. Fachbereichsleiter Sänger wiederum warf die über drei Jahrzehnte in die Waagschale, die aktuelle Einrichtung auf dem Buckel hat, der künftige technische Beigeordnete Schmitz bezweifelte, dass es Sinn mache, derlei Baumaßnahmen in zwei Etappen abzuwickeln. Das Thema wurde vorläufig geschoben.

Eine andere Flughöhe und Blickrichtung nahm Hildegard Pfeifer-Zäh ein. Sie zeigte sich angesichts der finanziellen Gesamtlage nachgerade bestürzt. Ihr Unverständnis äußerte sie insbesondere über den Umstand, dass die Kommunen etliche kostspielige Aufgaben wie aktuell eben den Bau eine AU von Land und Bund einfach aufgezwungen bekommen, ohne den Kommunen dann auch Unterstützung zu gewähren. „Das macht betroffen und geht so nicht.“

Der Haushaltsplan soll in der Gemeinderatssitzung am Montag, 12. Dezember, 18 Uhr, beschlossen werden.