Schopfheim Flaniermeile ohne Springbrunnen

Von Werner Müller

Fahrbahn frei: Die erste Fußgängerzone in der Markgrafenstadt rückt jetzt tatsächlich in Reichweite – zwar nicht in der Hauptstraße, dafür aber in der Scheffelstraße.

Schopfheim. Während dort die Bagger noch die Gräben für die neuen Versorgungsleitungen aufbuddeln, laufen im Hintergrund bereits die Detailplanungen für die komplette Umgestaltung der Verbindungsachse zwischen Marktplatz und Bahnhof in eine autofreie Flaniermeile.

Den Grundsatzbeschluss dazu hatte der Gemeinderat bereits im Zusammenhang mit der Überbauung des Uehlin-Areals und der Ansiedlung des Müller-Marktes gefasst (wir berichteten).

Mitte dieser Woche traf sich der Arbeitskreis (AK) Innenstadt, um über die konkrete Ausgestaltung des rund 180 Meter langen Straßenzuges (Beleuchtung und Möblierung) zu beraten.

„Es war eine sehr fruchtbare Sitzung“, berichtete Bürgermeister Christof Nitz anlässlich eines Pressegespräches. Mit am Tisch saßen neben den Vertretern aller Fraktionen und der Verwaltung auch Polizei und Agenda-Gruppen. Die ausgiebige Diskussion mündete in einige Beschlussempfehlungen des Gremiums an den Gemeinderat, der das Konzept endgültig beschließen wird.

Schon mit dem Belag soll sich die Fußgängerzone in der Scheffelstraße nach Vorstellung des AK von allen anderen Straßen abheben. Zwar ist auch ein Pflaster geplant wie in der Hauptstraße und in der Altstadt, jedoch kein rötliches, sondern eines in Grau-Beige, geschliffen und gestrahlt, mit großformatigen Steinen. Damit bezwecke man eine „klare Unterscheidung“, so der Bürgermeister.

Für die Beleuchtung sollen elf LED-Leuchten sorgen von der gleichen Machart, wie sie bereits vor der Stadtbibliothek installiert sind.

Die Fußgänger können sich auf insgesamt vier Betonbänken zum Stückpreis von rund 2000 Euro niederlassen, die indirekt beleuchtet sind, ebenfalls mit LED. In der Höhe zum Durchgang in die Adolf-Müller-Straße lässt die Stadt einen Radständer montieren, der Platz für 30 bis 40 Drahtesel bietet.

Je ein versenkbarer Poller an den beiden Enden riegelt die Scheffelstraße vom Verkehr ab. Das Be- und Entladen ist dann ausschließlich zu festgelegten Zeiten möglich, in denen die Poller im Boden versinken. Für Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei gibt es Chipkarten, mit denen die Poller über einen eingebauten Sensor abgesenkt werden können.

Von den ursprünglichen Plänen, die Fußgängerzone durch eine Springbrunnenanlage aufzuwerten, rückte der Arbeitskreis nach einem kurzen Blick auf die Kosten (rund 150 000 Euro) postwendend wieder ab. „Das wäre zwar schön gewesen“, so der Bürgermeister, „es lässt sich aber einfach nicht finanzieren“.