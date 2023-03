Wegen einer Fliegerbombe, die im Zuge von Bauarbeiten in Schopfheim-Gündenhausen am heutigen Nachmittag gegen 13 Uhr gesichtet wurde, mussten in einem Umkreis von 100 Metern alle Personen evakuiert werden. Diese konnten sich in der Stadthalle aufhalten. Ein Beseitigungskommando, das aus Stuttgart angerückt war, konnte nach kurzer Zeit Entwarnung geben, die Evakuierungsarbeiten eingestellt werden und die evakuierten Personen wieder in den zuvor abgesperrten Bereich zurückkehren, teilt die Stadt mit.