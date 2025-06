Schopfheim: Floriansjünger zeigen ihr Können

Zum Jubiläumsanlass haben die Nachwuchs-Floriansjünger einen Spiellauf organisiert, an dem insgesamt 19 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis teilnahmen. Startpunkt war am Friedhof, wo die Jugendfeuerwehren drei Scheiben aus einem Baumstamm sägen mussten, die zusammen 3100 Gramm wiegen. Den Atzenbachern gelang dies am besten, sie kamen auf 3105 Gramm. Auf dem elf Kilometer langen Kurs um Langenau mussten die Jugendlichen ferner einen Heuballen durch einen Parcours rollen, am Elvis-Ruh sich durch ein „Spinnennetz“ zwängen, einen Schlauch über ihren Kopf ziehen, bis das Endteil auf den Boden stößt oder mit drei parallel stehenden Einzel-Skiern sich fortbewegen, was ein hohes Maß an Koordinationsvermögen voraussetzte.