Einen Tritt gegen den Kotflügel soll eine 31 Jahre alte Frau einem Mazda verpasst haben, der auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Feldbergstraße einparkte. Dabei entstand geringfügiger Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 14.40 Uhr. Nach Aussage des 79-jährigen Mazda-Fahrers soll eine Frau den Vorfall von der anderen Straßenseite aus beobachtet haben. Diese wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier, Tel. 07622/666980, in Verbindung zu setzen.