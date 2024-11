Schopfheim/Freiburg: Max Josef Metzger ist seliggesprochen

Die Zeremonie fand im Freiburger Münster statt. Foto: Erzdiözese

„Die heutige Seligsprechung ist eine hohe Ehre für das Erzbistum Freiburg, aus dem der Priester Max Metzger hervorgegangen ist“, führte Kurt Koch aus. Zugleich sei die Seligsprechung ein Aufruf an Christen, ihren Glauben aktiv zu leben und durch ihre Taten zu bezeugen, insbesondere in einer zerrissenen Welt, wie sie auch Max Metzger erlebte.

Langwieriges Verfahren kommt zu einem Ende

Die Seligsprechung von Max Josef Metzger wurde im März 2024 durch das Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechungen des Vatikans genehmigt und würdige dessen unverbrüchliches Engagement für den Frieden und seine christliche Nächstenliebe, so die Erzdiözese in ihrer Mitteilung. Offiziell eröffnet hatte das Erzbistum Freiburg den diözesanen „Informationsprozess über das Leben und Martyrium des Dieners Gottes Max Josef Metzger“ vor 18 Jahren, im Jahr 2006. Nach dessen Abschluss im Frühjahr 2014 wurden mehr als 6000 Seiten an Dokumenten nach Rom gebracht.

Besondere Bedeutung für Schopfheim

Max Josef Metzger und seine Seligsprechnung haben auch für Schopfheim eine besondere Bedeutung: Hier wurde er am 3. Februar 1887 geboren, und von hier aus gab es jahrzehntelange Bemühungen und wichtige Impulse für die nun endlich erfolgte Seligsprechung: Vor über 40 Jahren gründete sich ein Initiativkreis, um das Andenken an das Leben und das Wirken von Max Metzger lebendig zu halten. Neben dem mittlerweile pensionierten Geschichtslehrer August Bichlmeier gehörten ihm Klaus Strütt, Klaus Schubring und die inzwischen verstorbenen Heiner A. Baur und Roland Kleinbub an. In den folgenden Jahrzehnten wies der Initiativkreis, in Ausstellungen, Vorträgen und Veröffentlichungen immer wieder auf das Vermächtnis des Märtyrerpriesters hin.