Schopfheim: Freude über magere Müll-Ausbeute

Erstaunliche Fundstücke traten zutage. Darunter beispielsweise eine Nintendo Switch-Spielekonsole, eine Schaumstoffmatratze, Bürostühle oder ein Teppiche. Insgesamt aber sei lobend anzuerkennen, dass in der Bevölkerung die Sensibilität für Umweltverschmutzung offenbar zugenommen habe.

Zugleich weisen die ASV-Mitglieder in Zusammenhang mit der Verschmutzung von Gewässern auf die unsichtbaren Gefahren hin. In der Vergangenheit habe es aus Unbedachtheit verursachte Havarien gegeben – beispielsweise dadurch, dass ein Farbeimer ausgespült und die Reste in einen öffentlichen Gully geschüttet wurden. Die Farbreste fanden sich dann in der Wiese wieder, denn: Alles, was in Schopfheim in einen Gully fließt oder geschüttet wird, landet irgendwann ungeklärt in der Wiese.