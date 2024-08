Schopfheim: Frischekur für eine tierische Kultfigur

... wie angegriffen die Substanz der Figur war Foto: zVg

Rettungsaktion überfällig

Dass der „Goldene“ seine majestätische Aura nun wieder zurückhat, ist Andi Gsell, Blechner Thomas Walter und Ernst Brutschin zu verdanken, die ihre Liebe zur Schopfheimer Lokalhistorie und ihr handwerkliches Können zusammengespannt haben, um die Statue wieder „aufzumöbeln“. Zuletzt hatte die Figur in den 1990er Jahren einen frischen Anstrich bekommen, unter Ägide von Walter Kalinowski – als Nachfahre der früheren Herbster-Brauerei Eigentümer des Wirtshaus-Hauses und der zugehörigen Figur, und damals selbst „Löwenwirt“. Zwischenzeitlich gingen ungezählte Regengüsse, Hitzewellen und Frostschübe über die Holzfigur hinweg, die da ungeschützt auf dem Vordach ausharrte, und setzen ihr mächtig zu. Eine Rettungsaktion war daher längst überfällig – und auch schon länger angedacht. Im vergangenen Herbst war es dann so weit: Zu dritt holten Kalinowski, der aktuelle Löwenwirt Thorsten „Torti“ Thilla und Thomas Walter die an die 100 Kilo schwere Holzstatue mit Hilfe eines Hubwagens vorsichtig von seinem Platz, erzählt Walter im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Figur war so desolat – wir hatten Angst, dass sie kaputt geht, wenn wir dran rühren“, schildert er, „aber es hat geklappt“. „Und auf einmal stand er hier im Hof“, ergänzt Gsell.