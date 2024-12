Schopfheim: Frischekur fürs ehemalige Bezirksamt

Dabei stand zwischenzeitlich in Frage, ob der Gemeinderat die Sanierung des Gebäudes überhaupt billigt: Insbesondere die CDU wollte die Sanierung vertagen bis klar ist, wo die Stadt mit dem Gebäude hinwill; denkbar sei schließlich, dass man es in einigen Jahren verkaufe, so das Argument. Andere hielten das (und die darin mitschwingende Überlegung für einen Rathausneubau) für eher unwahrscheinlich. Und selbst wenn: Die Maßnahmen seien nichts anderes als Werterhalt, der ganz unabhängig von künftigen Besitzverhältnissen nötig sei: „Da muss was gemacht werden. Sonst haben wir hier bald einen Schandfleck in bester Lage“, wählte Bürgermeister Harscher in einer der Diskussionen damals drastische Worte.

Im Zuge der Gesrpäche weggefallen ist eine ursprünglich an der Gebäudefront geplante Rampe, die für einen barrierefreien Zugang sorgen sollte. Ein solcher, so das Argument, ist bereits durch den Aufzug an der Rückseite gegeben. Die übrigen Pläne wurden letztlich mehrheitlich gebilligt.