Fußball Ein unangenehmer Gegner wartet

Nur vier Punkte trennen den FC Basel – derzeit auf Rang sieben in der Super League – vom ersehnten vierten Tabellenplatz, der das Eintrittsportal zum finanziell so dringend benötigten internationalen Geschäft wäre. Ein Sieg am Donnerstagabend in Sion ist Pflicht.