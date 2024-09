Frittierfett hat sich in einer Küche der Fahrnauer Flüchtlingsunterkunft am Montagabend gegen 18.30 Uhr entzündet. In der Folge kam es laut Polizei zu einer Verpuffung und zu Rauchentwicklung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Verletzt wurde niemand, auch ein offenes Feuer gab es nicht. Die Küche wurde durch den Ruß leicht beschädigt.