Schopfheim Frohe Leichname gibt es nicht

Von Christoph Schennen

Astor ist ein Wortakrobat und Sprachkünstler. In seinem Programm „Pointe of no Return“ wechseln sich Sprach- mit Liedvorträgen ab. Beide zeichnen sich durch eine hohe Originalität aus. In seinem „Hit-Medley“ hört man beispielsweise lustige Texte zu bekannten Melodien. Aus Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ wird „Lappenlos durch die Nacht“, aus „Abbas“ „SOS“-Refrain wird „Ich hoff du freust dich Schatz, wenn ich mit dir bei Esso ess“ und wenn Antonio Banderas Astors Nudelsieb ausleihen will, macht Astor daraus: „Baby, you can leih my Seiher“, eine humoristische Hommage an „Light my fire“ von „The Doors“.