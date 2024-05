Hommage an Abba und Metal

Zum Auftakt spielte die Jugendkapelle unter Leitung von Ingo Nimlop-Ganter – passend zum ESC-Wochenende – eine Hommage an „Abba“, die den Eurovision Song Contest vor 50 Jahren gewannen: Zu hören waren ein Medley mit den populärsten Songs der schwedischen Popgruppe („Mamma Mia“, „SOS“, „Knowing Me, Knowing You“, „The Winner Takes It All“ und „Dancing Queen“). Schwungvoll ging es dann weiter mit einem weiteren Medley, das die Magie von Boney M. („Ma Baker“, „Daddy Cool“, „Sunny“) entfaltete. Es folgte der heitere „Baby Elephant Walk“, den man aufgrund seiner Popularität öfter bei Musikvereins-Konzerten hört. Mit „Shallow“ aus dem Film „A Star is born“ und „Remember me“ aus „Coco“ nahm die Jugendkapelle auch zwei Filmlieder in ihr Programm auf, ehe es dann eine kleine Hommage an den „Metal“ gab: Die Komposition „Metal!“ von Sean O’Loughlin reihte „Iron Man“ (Black Sabbath), „Rock you like a hurrican“ (Scorpions), „The Trooper“ (Iron Maiden) und „Crazy Train“ (Ozzy Osbourne) aneinander.

In der Schopfheimer Jugendkapelle musizieren 22 Jungen und Mädchen; laut Dirigent Ingo Nimpo-Ganter sind zwei Instrumentengruppen nicht besetzt.