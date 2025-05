Wahrscheinlich hing es an den verhangenen Regenwolken, vielleicht lag dies auch an der Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen. Dennoch gab es jede Menge Spaß und kunterbunten Umtrieb während der fünf Stunden Öffnungszeit am verkaufsoffenen Sonntag, um durch die Flaniermeilen in Schopfheims Innenstadt. Schlendern, Plauschen, Shoppen, unterhaltsamer Musik zu oder Tanzaufführungen genießen – all dies konnten die Gäste.