Schopfheim Frühlingsmarkt und Pflughoffest in Schopfheim

Voller Elan und Zuversicht starten die Gewerbetreibenden im Mai 2022 in die Zeit nach Corona: Nach der Muttertagsaktion geht es am kommenden Wochenende, 14. und 15. Mai, in Schopfheim so richtig rund: Im Pflughof findet ein zweitägiges Fest statt, am Samstag folgt unter der Lenk-Plastik das Spargelschälen des Wirtevereins und am Sonntag der verkaufsoffene Sonntag mit Frühlingsmarkt.

Für das zweitägige Pflughoffest ist es eine Premiere. Der Platz ist im vorigen Jahr 25 Jahre alt geworden. Das Silberjubiläum konnte damals nicht gefeiert werden, so dass die dort ansässigen Geschäfte und Dienstleister es nun eben mit einem Jahr Verspätung nachholen.